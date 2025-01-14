Fenerbahçe galip geldi ama Mourinho’yu topa tuttular: Korkak bir bakış açısı

Süper Lig’de 19. haftanın kapanış gününde Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Tadic’ten geldi. Konyaspor’un gollerini ise Pedrinho ve Kramer kaydetti. Fenerbahçe aldığı galibiyetle Galatasaray’ı zirve yarışında 8 puan geriden takip etmeye devam etti. Konyaspor ise 20 puanda kalarak 14. sırada yer aldı.

Spor yazarları Fenerbahçe’nin galibiyetini değerlendirirken farklı yorumlar yaptı. Bazı yazarlar sarı lacivertlilerin galibiyeti hak ettiğine dikkat çekse de Teknik Direktör Mourinho’ya sert eleştiriler yer aldı. Yapılan yorumlarda Portekizli teknik adamın 5’li savunmaya dönmesi ‘Korkakça’ olarak nitelendi.

Spor yazarlarının Fenerbahçe’nin galibiyetine ilişkin yorumları şöyle:

Serkan Akcan (Fanatik): Hatay maçında Levent Mercan’ı sol stoperde kullanarak savunmada 3’lü kalan Mourinho Konya deplasmanında aynı kurguyu Mert Müldür’le oynamayı tercih etti. Ne var ki, Konyaspor Fenerbahçe’ye tarihinin en erken Süper Lig golünü henüz 26. saniyede sol stoper koridorundan attığında tüm savunma pozisyonda seyirci rolündeydi. Konyaspor’un oyun planında Adil ile Jevtoviç’in önemli bir yeri olduğu aşikar. Bu iki oyuncusundan yoksun oynayan Konya’nın oyun kurulumunda sol bek Gilherme ve sağ bek Oğulcan’dan aldığı katkı sayesinde topu öne taşıyabilse de ikinci yarının başında Tadiç eksiklerini yüzlerine çarptı. Tadiç; Fenerbahçe’nin bu sezon en faydalı oyuncularının başında geliyor. Yaşının getirdiği bir tempo sorunu olduğu düşünülüyor olabilir ama oyun aklı ve yetenekleriyle Mourinho’nun vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Güntekin Onay (Hürriyet): Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü’nün uyumsuzluğu ilk golde olduğu gibi ikinci golde de sarı lacivertli takıma pahalıya mal oldu. İlk 45 dakika çok geçirgen görünen Fenerbahçe savunması ikinci yarıda çok daha derli toplu idi. Dusan Tadic’in klas golünün ardından daha emniyetli oynayan Fenerbahçe, skoru korumayı bildi ve Konyaspor’a pozisyon vermeden kazanmayı başardı. 14. dakikada Mert Müldür’ün attığı golün pasını veren ve 61. dakikada tamamen kendi becerisi ve takipçiliği sayesinde galibiyet golünü atan Dusan Tadic Konya deplasmanında maçın yıldızı oldu ve bir kez daha gereken anda sorumluluk alıp yıldızlaştı.

Tayfun Bayındır (Milliyet): Jose Mourinho’nun sistem değişikliği yani savunmadan çok hücumu düşünen yeni güncellemesi Fenerbahçelilere uzunca bir süre korku filmi izler gibi maç izlettirecek... Dün gördük, gol atmasına rağmen arkadaki üçlünün ortasında oynayan Çağlar ve yanındaki Djiku ile üçlü sistemi beceremezsiniz. Elbette dünkü gibi oynarsınız ama 90 dakika hop oturup hop kalkarsınız ve diğer takımlar asla Konyaspor gibi cömert ve şanssız olmazlar. Yedek bankında İrfan Can Kahveci ve Saint Maximin gibi 3-4-1-2 sisteminin ideal ikilisi var. Normalde bu sistem düzgün işlese İrfan ile Maximin banko 11 oynamalı. Ama yukarıda belirttiğim gibi tandem bu sistemin tandemi olmayınca geriye dönüşü yüksek oyuncuları tercih ediyor Mourinho, yani bir tarafta Kostic, bir tarafta Oğuz... Onlar da deli danalar gibi koştukları için verim sağlayamıyorlar.

Gürcan Bilgiç (Sabah): Kazanılması gereken maçı kaybetmek için strateji üreten bir teknik adamı var Fenerbahçe'nin. Hareketli maçta orta sahayı ve defans arkasını Konyaspor'a hediye etmekle kalmadı Portekizli hoca, önlem almak veya kontrol sağlamak adına da hamle yapmayı tercih etmedi. Bir defans hatasından, golü çıkartan Tadic'e şükretsin yatıp-kalkıp. İkinci yarıyı ele geçiren, tüm dönen toplara hakim olan, maçı doğru bir şekilde oynayıp, Fenerbahçe ceza sahasında karambol arayan Konyaspor'u seyretti. Hamlesi dörtlü defansif dizilişten, Osayi ile beşliye dönmek oldu. Sonrasında yine Yusuf'u oyuna alarak Samsun'daki kabullenişi tekrarladı. "Korkak" bir bakış açısı ve kaderci yaklaşım ile maçın galibi olmanın "gururunu" yaşıyordur muhtemelen. Eğer "yapı" veya "sistem" ile mücadele edecekse Fenerbahçe yönetimi, böyle "yüreksiz" kararlarla bunu yapamaz.