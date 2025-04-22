Fenerbahçe, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada ısınma, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

HAZIRLIKLAR YARIN DA SÜRECEK

Kayserispor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon programı uyguladı. Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Son Haberler
Konyaspor - Galatasaray ilk 11'leri belli oldu
Konyaspor - Galatasaray ilk 11'leri belli oldu
THY'den biletlerde yüzde 50 indirim kampanyası
THY'den biletlerde yüzde 50 indirim kampanyası
Fenerbahçe, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Tamircide patlayan telefonu üfleyerek söndürdü
Tamircide patlayan telefonu üfleyerek söndürdü
Ankara Valiliği’nden flaş CHP kararı!
Ankara Valiliği’nden flaş CHP kararı!