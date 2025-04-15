Fenerbahçe gelecek sezon sahasında maç yapamayacak

Yenileme çalışmaları boyunca takım iç saha maçlarını başka bir stadyumda oynayacak.

MAÇLAR BAŞKA SAHALARA ALINACAK

Gazeteci İbrahim Seten katıldığı 343 Youtube programında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yeni sezon da yenileneceğini ve Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını farklı sahada oynayacağını söyledi.

"15 BİN KİŞİLİK TRİBÜN YAPACAKLAR"

İbrahim Seten, "Bu senenin izini alamadılar. Bu sene yetişmiyor. Yapacakları operasyonun ne olduğuna karar verirdiler. Yapacakları operasyon çatıyı havaya kaldırıp onun altına 15 bin kişilik tribün yapacaklar. Bununla alakalı üç ay içinde bitecek bir operasyondan bahsediyoruz. Öyle yeni bir bilgi var" dedi.

Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte iç saha karşılaşmalarını başka bir stadyumda oynayacak. Alternatif statlar konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İstanbul'daki çeşitli stadyumların geçici ev sahibi olarak değerlendirilmesi gündemde.