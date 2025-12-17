Fenerbahçe, U19 Takımı’nda forma giyen 2008 doğumlu Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ozan Vural, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi, Futbol Direktörü Devin Özek, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sedat Karabük ile Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü Tuncay Şanlı katıldı.

OZAN VURAL: “MUTLU VE GURURLUYUZ”

İmza töreninin ardından konuşan Futbol Altyapı Şubesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Vural, akademiden A Takım seviyesine oyuncu kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Daha önce akademiden beş oyuncumuzu profesyonel yapmıştık, bugün de iki genç kardeşimizi daha A Takıma gönderiyoruz. Mutlu ve gururluyuz. İnşallah daha devamı da gelecek” dedi.

DEVİN ÖZEK: “GELECEKTE ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEKLER”

Futbol Direktörü Devin Özek, altyapıdan çıkan oyunculara güvendiklerini belirterek, “Altyapımızdan yetişen iki kıymetli futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Sezon başından beri A Takım ile birçok antrenman ve müsabakada yer alan futbolcularımızın, Fenerbahçemizin geleceğinde önemli yer oynayacaklarına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“HEDEF A TAKIMDA SÜREKLİLİK”

Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sedat Karabük ise hedeflerinin genç oyuncuların A Takımda kalıcı olması olduğunu ifade ederek, “En büyük hedefimiz bu arkadaşlarımızın A Takımda oynama ve kadroda olma oranını yükseltmek.” şeklinde konuştu.

GENÇ OYUNCULARDAN DUYGU DOLU SÖZLER

Profesyonel sözleşmeye imza atan Kuzey Sapaz, “Gerçekten çok mutluyum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim” dedi.

Kamil Efe Üregen ise, “Bu büyük camiada profesyonel sözleşme imzaladığım için çok gururluyum. Taraftarlarımızın önünde camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum” sözleriyle duygularını paylaştı.