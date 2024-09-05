Fenerbahçe genç yıldızını gönderdi

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Fenerbahçe genç yıldızını gönderdi

Fenerbahçe yaklaşık 2 hafta önce Balıkesirspor'dan transfer ettiği Arda İbrahim Akgün'ü, Fatih Karagümrük'e kiralık gönderdi.

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir transfere imza atmıştı.

Balıkesirspor'un gelecek vaat eden isimlerinden Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler, 4 yıllık sözleşme imzaladıkları 17 yaşındaki kanat oyuncusunu Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiraladı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol A Takımı'ndan 17 yaşındaki Arda Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı" ifadeleri kullanıldı.

Arda İbrahim Akgün Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'den transfer ettiği 4. isim oldu. Daha önce Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir, Yiğit Fidan ve Marius Tresor Doh da Karagümrük'e imza atmıştı.

Arda İbrahim Akgün, geride bıraktığımız sezonda Balıkesirspor formasıyla 24 maça çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

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