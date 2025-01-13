Fenerbahçe gergin haftada galibiyet peşinde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor. Son lig maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, TÜMOSAN Konyaspor karşısında da kazanarak seri yakalamak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de bu maç öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek. Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise belirsiz. Sakatlığını atlatan Oğuz Aydın, teknik ekibin şans vermesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Oğulcan, Prip, Aleksic, Pedrinho, Ndao, Umut Nayir.



Fenerbahçe: Livakovic; Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Mert; Bartuğ, Fred; Tadic, Szymanski, Kostic; En-Nesyri