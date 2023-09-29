Fenerbahçe geri göndermişti şimdi servet kazanıyor

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirip transferinden vazgeçtiği, daha sonrasında Beşiktaş'la adı geçen Alfredo Morelos, Santos'a transfer olmuştu.



27 yaşındaki golcü Avrupa'da kalmak istiyordu. Son ana kadar bekledi ancak talibi çıkmayınca Brezilya'ya gitmek zorunda kaldı.



Santos'la iki yıllık sözleşme imzalayan Kolombiyalının aldığı maaş belli oldu.

Ofutebolero'nun verdiği bilgiye göre golcü oyuncu Brezilya'da aylık 138.000 sterlin kazanıyor. Bu rakam onun Rangers'da kazandığı rakamla hemen hemen aynı.



Bu rakam, takımın diğer golcüsü Marcos Leonardo'nun kazandığının tam 4 katı olmasıyla dikkat çekiyor.



20 yaşındaki Leonardo, Santos adına 17 gol atarak teknik direktör Diego Aguirre'nin favorisi olmuştu.