Fenerbahçe Göksel Çelik bitti

Fenerbahçe Kulübü, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonundan bu yana Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olan Göksel Paslanmaz Çelik ile anlaşmanın sona erdiğini duyurdu.

Fenerbahçe Göksel Çelik ismi böylece tarih oldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2022-2023 ve 2023-2024 sezonundan bu yana Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın isim sponsoru olarak formamızda logosunu gururla taşıdığımız, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Göksel Paslanmaz Çelik ile isim sponsorluğu anlaşmamız sona ermiştir.

Göksel Paslanmaz Çelik’in kıymetli destekleriyle 2022 yılından beri kazandığımız 2 Türkiye ve 2 Avrupa Şampiyonluğumuz ile birlikte paylaştığımız gurur dolu anılar, bu iş birliğini daha da anlamlı hale getirmiştir.

2024-2025 Sezonu’nda da Takımımıza forma sponsorluğu altında desteğini sürdürecek kıymetli iş ortağımız Göksel Paslanmaz Çelik’e teşekkür ediyor, bundan sonraki sezonlarda da nice başarılara birlikte imza atmayı diliyoruz."

Bu gelişmenin ardından Sarı-Lacivertli kulüp tekerlekli basketbol takımının yeni sponsorunu da duyurdu.

Geçtiğimiz sezonu Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu olmak üzere iki kupayla tamamlayan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri A.Ş. oldu.

Sarı-Lacivertli takım Fenerbahçe İstanbul Jet adıyla mücadele edecek.