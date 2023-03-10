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Fenerbahçe Göksel Çelik Polonyalı rakibine fark attı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe Göksel Çelik, Orto-Medico Scyzory Kielce'yi 88-41 yendi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 22:03
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Fenerbahçe Göksel Çelik galip

Fenerbahçe Göksel Çelik Polonyalı rakibine fark attı
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Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-2 A Grubu'nun ilk gün son maçında Fenerbahçe Göksel Çelik, Polonya temsilcisi Orto-Medico Scyzory Kielce'i 88-41 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 23-7, devreyi 45-21 üstün tamamlayan Fenerbahçe Göksel Çelik, üçüncü periyodu da 61-29 önde geçti.

Karşılaşmadan 88-41 galip ayrılan Fenerbahçe Göksel Çelik, 2. maçını da kayıpsız geçti.

Polonya ekibinde 25 sayı ile oynayan Filipe Mocko en skorer isim olurken, Fenerbahçe Göksel Çelik'te İbrahim Yavuz 19 sayı kaydetti.

Organizasyon yarınki Fenerbahçe Göksel Çelik-Meylan Grenoble ile İzmir Büyükşehir Belediyespor-Orto-Medico Scyzory Kielce maçlarının ardından gruptaki ilk 2 takım ve son 2 ekibin kendi aralarında yapacağı maçlarla tamamlanacak.

Grubu lider tamamlayacak takım İspanya'daki Avrupa Kupası-2 finallerinde, ikinci ekip ise Yalova'da gerçekleştirilecek Avrupa Kupası-3 finallerinde mücadele edecek.

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