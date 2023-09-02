Fenerbahçe gol yağdırdı

Turkcell Kadın Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda Hakkarigücü Spor'a fark attı.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe gol yağdırdı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 5-0 mağlup etti.

Hakkarigücü Spor, ligin 2. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.

Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmaya kentteki sporseverler ilgi gösterdi.

İki takım oyuncularının İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce hazırlanan ve üzerinde "Çocuklarımız İçin Geleceğimiz İçin Uyuma" yazan pankartla sahaya çıktığı maçın ilk yarısını Fenerbahçe, Zenatha Coleman'ın golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, Alice Kusi ve Zeynep Kerimoğlu'nun kaydettiği 2'şer golle maçı 5-0 kazanarak puanını 6 yükseltti, Hakkarigücü Spor ise 3 puanda kaldı.
(AA)

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