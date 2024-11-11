Fenerbahçe gol yemeden kazanıyor. Ligde en az gol yiyen takım oldular

Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Çimen üstlendi. Bu mücadele Fenerbahçe’nin 4-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 24’üncü dakikada Samet Akaydin, 54’üncü dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82’nci dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4’üncü dakikada Allan Saint-Maximin attı. 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 26 yapan sarı-laciverliler, zirve takibini sürdürdü.

SARI-LACİVERTLİLER, LİGDE KAZANDIĞI 8 MAÇIN 7'SİNDE GOL YEMEDİ

Sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet sayısını 8’e yükseltti. Sivasspor’a karşı kalesini gole kapatan sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde kazandığı 8 maçın 7'sinde gol yemedi. Fenerbahçe’nin kazandığı ama gol yediği tek maç deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma oldu.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI FENERBAHÇE

Sezonun geride kalan kısmında ligde oynadığı 11 maçta kalesinde 9 gol gören sarı-lacivertliler en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Bu maçlarda rakip ağları 27 kez sarsan Fenerbahçe, en çok gol atan 2’nci takım. En çok gol atan takım ise 32 golle Galatasaray oldu.

SOFYAN AMRABAT, 2 HAFTADIR BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Manchester United’dan kiraladığı Sofyan Amrabat, ligde son 2 maçta gol sevinci yaşadı. Trabzonspor deplasmanında 90+12’nci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Amrabat, Sivasspor maçının 82’nci dakikasında skoru 3-0’a getiren golü kaydetti.