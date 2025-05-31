Fenerbahçe golcü ve stoperi Fransa'da buldu! İşte hedefteki isimler

Bu sezon boy gösterdiği hiçbir kulvarda kupaya uzanamayan Fenerbahçe, rotasını önümüzdeki sezona çevirdi. Taraftarına şampiyonluk müjdelemek isteyen sarı-lacivertli yönetim, takımdan ayrılan ve ayrılacak olan isimlerin yerine nokta atışı transferler yapmak üzere harekete geçti. Bu doğrultuda oluşturulan listede yer alan 2 isim daha ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'YE FRANSA'DAN GOLCÜ VE STOPER

Sport.fr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, gündemine Rennes forması giyen Arnaud Kalimuendo ve Christopher Wooh'u aldı.

Haberde iki ismin de bu yaz takımdan ayrılmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.

DEV TALİPLERİ VAR

Santrfor pozisyonunda forma giyen Kalimuendo'nun bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çektiği ve bu sebeple transfer sürecinin sarı-lacivertliler adına zorlayıcı olabileceği aktarıldı.

23 yaşındaki Fransız golcü, bu sezon çıktığı 34 maçta 18 kez fileleri havalandırdı ve 4 kez golü getiren pası attı.

Öte yandan stoper olarak görev alan Wooh'un, cezbedici bir teklif almaması durumunda yönünü Türkiye'ye dönmesinin daha olası olduğu kaydedildi.