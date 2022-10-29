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Fenerbahçe'den 29 Ekim daveti: Cumhuriyet'in Feneriyiz

Fenerbahçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için taraftarlarına çağrı yaptı. 

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 05:51
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Fenerbahçe görkemli bir kutlamaya hazırlanıyor 

Fenerbahçe'den 29 Ekim daveti: Cumhuriyet'in Feneriyiz
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Fenerbahçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Fener alayı ile kutlayacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’nin en büyük spor kulübü olmanın sorumluluğuyla ilelebet göğsümüzde yanacak CUMHURİYETİN FENERİYİZ diyerek 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Bağdat Caddesi’nde buluşuyoruz!
 
Bağdat Caddesi'nden Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne gerçekleştireceğimiz, tarihe kazınacak FENER ALAYI yürüyüşümüze tüm üyelerimizi ve taraftarlarımızı bekliyoruz.
 
Başkanımız, Yönetim Kurulumuz, sporcularımızın da katılacağı Fener Alayı, stadımızın yanındaki fenerin aydınlatılmasıyla son bulacak.
 
29 Ekim’de, Bağdat Caddesi’ni Fenerbahçe’nin renkleriyle donatmak için Sarı-Lacivert giyerek katılımınızı rica ederiz.
 
Yürüyüş Başlangıç Yeri: Bağdat Caddesi, Göztepe 60. Yıl Parkı
 
Toplanma Saati: 21.00."

Fenerbahçe yöneticisi Selma Altay Rodopman da şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar inanıyoruz ve bu değerleri yaşatmanın görevimiz olduğuna da inanıyoruz. Başkanımızın “Cumhuriyet”in Feneri Fenerbahçe” çağrısı da tamamen bu anlayışın bir sonucu.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 7’den 77’ye kol kola omuz omuza tüm taraftarlarımızla, üyelerimizle bu gurur dolu tarihi yılda seneyi en coşkulu şekilde kutlayacağız ve pek çok adıma imza atacağız.

Bu doğrultuda Türkiye’nin en büyük spor kulübü olmanın sorumluluğuyla “CUMHURİYETİN FENERİYİZ” diyerek 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Bağdat Caddesi’nde tüm üyelerimiz ve taraftarlarımızla buluşuyoruz. Başkanımız, Yönetim Kurulumuz, sporcularımızın da katılacağı Fener Alayı, stadımızın yanındaki fenerin aydınlatılmasıyla son bulacak. Bağdat Caddesi'nden Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne gerçekleştireceğimiz, tarihe kazınacak yürüyüşümüze tüm üyelerimizi ve taraftarlarımızı davet ediyorum. Lütfen planlarını programlarını bu yürüyüşe katılacak şekilde yapsınlar. O gün binlerce taraftarımızla her yeri sarı laciverte boyayacağız."

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