Fenerbahçe gözünü 19 yaşındaki savunmacıya dikti

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri savunmaya takviye. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için Lens forması giyen Kevin Danso gündeme gelmişti.

Fransız basınında, Fenerbahçe'nin Danso için yaptığı 15-16 milyon euro bandındaki teklifin Lens tarafından reddedildiği belirtildi.

Ayrıca Abdukodir Khusanov'u Manchester City'e 50 milyon euroya satmaya hazırlanan Fransız ekibinin, Danso'yla yolları ayırmaya çok istekli olmadığı vurgulandı.

Fenerbahçe, 15-16 milyon euro bandında bir rakama Kevin Danso'yu renklerine katabilseydi Avusturyalı stoper, sarı-lacivertlilerde tarihin en pahalı savunmacısı olacaktı.

Fransızlar, Danso transferinin rafa kalkmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Nantes forması giyen Nathan Zeze olduğu öne sürdü.

Sarı-lacivertlilerin piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtilirken, Nantes'ın 20 milyon euro civarında bir teklif beklediği ifade edildi.