Fenerbahçe gözünü 19 yaşındaki savunmacıya dikti

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Fenerbahçe gözünü 19 yaşındaki savunmacıya dikti

Fenerbahçe, Danso için yaptıkları teklifin reddedilmesi sonrası radarına yeni bir oyuncuyu aldı. Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki savunmacı Zeze için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri savunmaya takviye. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için Lens forması giyen Kevin Danso gündeme gelmişti.

Fransız basınında, Fenerbahçe'nin Danso için yaptığı 15-16 milyon euro bandındaki teklifin Lens tarafından reddedildiği belirtildi.

Ayrıca Abdukodir Khusanov'u Manchester City'e 50 milyon euroya satmaya hazırlanan Fransız ekibinin, Danso'yla yolları ayırmaya çok istekli olmadığı vurgulandı.

Fenerbahçe, 15-16 milyon euro bandında bir rakama Kevin Danso'yu renklerine katabilseydi Avusturyalı stoper, sarı-lacivertlilerde tarihin en pahalı savunmacısı olacaktı.

Fransızlar, Danso transferinin rafa kalkmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Nantes forması giyen Nathan Zeze olduğu öne sürdü.

Sarı-lacivertlilerin piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtilirken, Nantes'ın 20 milyon euro civarında bir teklif beklediği ifade edildi.

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