Fenerbahçe gözünü Japon yıldıza dikti

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde değiştirmesi beklenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlı başladı.

Listede olan isimlerden birinin de İskoç ekibi Celtic'te forma giyen Japon yıldız Daizen Maeda olduğu öne sürüldü.

27 yaşındaki sol kanat için önümüzdeki hafta Ada'ya bir çıkarma yapacağı belirtilen sarı lacivertlilerin Celtic'li yetkililerle 10 milyon euronun üzerinde bir teklif sunacağı öğrenildi.

2022 yılında Japon ekibi Yokohama'dan 1 milyon 530 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Maeda, bu sezon Celtic'le çıktığı 51 maçta 33 gol atarken 12 de asist yaptı.