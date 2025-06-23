Fenerbahçe gözünü kararttı! Mourinho bizzat görüştü: 50 milyon euro...

Fenerbahçe transferdeki suskunluğunu Jonathan David ile bozmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Lille ile sözleşmesi sona eren yıldız golcüyü astronomik teklifle ikna etmeye yaklaştı. Barcelona dahil birçok Avrupa ekibinin kıskacında olan Jonathan David'e en yüksek teklif açık ara Fenerbahçe'den geldi.

FENERBAHÇE JONATHAN DAVID'E DEV TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe, Jonathan David için 3 yıl maaş, imza parası, bonuslar ve menajerlik ücreti dahil toplam 50 milyon euroyu geçen bir teklif sundu.

Jose Mourinho'nun da Jonathan David ile görüntülü görüşme yaptığı haber detayında yer aldı. Yıldız forvetin Fenerbahçe'ye kısa süre içinde dönüş yapacağı aktarılıyor.