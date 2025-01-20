Fenerbahçe gözünü Trabzonspor’un eski oyuncusuna dikti

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Fenerbahçe gözünü Trabzonspor’un eski oyuncusuna dikti

Fenerbahçe, ara transferde Trabzonspor’un eski oyuncusunu gözüne kestirdi. Sarı lacivertlilerin ilk teklifini yaptığı öğrenildi.

Ara transferde ilk hamleyi Diego Carlos ile yapmaya hazırlanan Fenerbahçe’den bir hamle daha geldi. Sarı lacivertliler, Trabzonspor’dan Ajax’a giden Ahmetcan Kaplan’ı transfer etmek için harekete geçti.

Çıkan haberlere göre sarı lacivertliler, Hollanda devine bonuslarla birlikte 10 milyon euroya yakın bir teklif sundu. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenilmişti. Milli oyuncunun Fenerbahçe forması giyemeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Milli oyuncu Hollanda devinde bu sezon toplamda 8 maçta süre buldu ve 1 gol attı.

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