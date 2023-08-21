Fenerbahçe güle oynaya lider. Yeniler süper. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Kanarya, Karadeniz semalarında serbest uçuş yaptı. Edin Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle sezona 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe, liderlik koltuğunun sahibi oldu.

Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'ndeki Twente eşleşmesini düşünerek ilk 11'e farklı dokunuşlar yapmayı tercih etmişti.

İleri dörtlüde; yeni transfer Cengiz Ünder, Fred, Tadiç ve Dzeko'nun yer aldığı Fenerbahçe'de orta sahada Mert Hakan Yandaş ve formda İsmail Yüksek yer alıyordu. Kale ise Maribor rövanşında harikalar yaratan İrfan Can Eğribayat'a emanetti.

UFAK UYUM SORUNLARI DİKKAT ÇEKTİ

İlk dakikadan itibaren her zamanki gibi baskılı futbolunu sergilemeye çabalayan sarı lacivertliler, Samsunspor'un takım boyunu ve bloklar arası mesafeyi uzun tutup pas oyunuyla onları 'koşturacağı'nı pek hesaba katmamış gibiydi ki ilk yarım saat epey terlediler.

Ancak yine de oyunun büyük çoğunluğunda topa hakim olan, atak kurgulayan, rakip kaleye ve ceza sahasına gol girişimlerinde bulunan taraf İsmail Kartal'ın ekibi oldu. İkinci ve üçüncü bölge geçişlerinde yeni transferlerin sahne alması sebebiyle ufak çaplı uyum sorunları yaşadı Kanarya...

DZEKO VE CENGİZ SENELER SONRA BİRLİKTE...

Cengiz Ünder'in Roma'ya gittikten sonra Avrupa'da ilk asist yaptığı futbolcu Edin Dzeko olmuştu... Karşılaşma öncesi herkes; "Tarih tekerrür eder mi, deja vu yaşanır mı?" diye düşünüyordu belki de... İlk yarı boyunca Cengiz de, Tadiç de, Fred de Dzeko'yu beslemek için epey çaba harcadı.

Bazı çabalar sonuç da veriyor gibi oldu ancak gerek Samsunspor savunmasının Dzeko üzerinde kurduğu baskı, gerekse Dzeko'nun dilediği şekilde bitirici vuruş yapabileceği pozisyonları tam bulamaması, meşin yuvarlağın ilk yarım saatte filelerle buluşmamasına yol açtı.

SAMSUNSPOR KONTRALARLA ETKİLİ OLMAYA ÇALIŞTI

Ev sahibi Samsunspor ise dolu tribünler önünde çıktığı karşılaşmada yeni takviyelerle oynayan bir ekip olmasına rağmen bütüncül bakış açısını sahaya yansıtmayı başardı. Genel olarak kontrataklarla etkili olmaya çabalayan Karadeniz ekibi, hücumda aradığını bulamadı ancak konuk ekibi yorduğu birkaç an yaşattı...

Özellikle 45. dakikada Fred'in rakip yarı alanda yaptığı top kaybı sonrası Samsunspor net bir fırsat yakaladı. Ancak daha sonra pozisyon ofsayt gerekçesiyle oyunun durması ile sonuçlandı. Fakat bu pozisyon ve ilk yarıdaki pek çok benzeri durum, Fred'in henüz tam olarak hazır olmadığını açıkça gösterdi.

FİNAL PASLARI VE SON VURUŞLAR 'OTURMADI'

Fenerbahçe ilk yarıda daha dominant olmayı başaran, yıldızlarıyla rakibini demotive etmeyi bilen taraftı fakat final paslarında ve son vuruşlarda başarılı olamayınca skor eşitliği bozulmadı: 0-0.

Sarı lacivertli ekipte ilk 45 dakika geride kalırken Oosterwolde geride başarılı müdahalelerde bulundu. İleri uçtaki yıldızlar yaratıcılıklarını çok kullanamadılar. İki takım tarafında da toplamda 9 şut denemesi ve sadece 1 isabet -Fenerbahçe- vardı ilk devre sonunda...

SAMSUN HIZLI BAŞLASA DA...

Samsunspor'un başarılı teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Fenerbahçe dersine çalıştığı çok ortadaydı. Kırmızı beyazlılar ikinci devre başında 30 saniye geride kalmışken golle burun buruna geldi ancak Fenerbahçe defansı son anda rakibine engel olmayı başardı.

Hemen takip eden atakta Fred, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golüne çok yaklaştı. Ancak Brezilyalı oyuncunun sert şutunda top üstten auta gitti. Samsunspor üzerindeki baskısını artırmaya başlayan sarı lacivertli ekibe, ev sahibi takım uzun süre geçit vermedi.

TA Kİ 62. DAKİKAYA KADAR...

Kronometreler 62. dakikayı gösterirken yazının başında sorduğum sorunun cevabı uygulamalı olarak geldi. Yurt dışı kariyerinde ilk asistini Roma forması altında Edin Dzeko'ya yapan Cengiz, Türkiye kariyerinde de muhteşem bir ortayla yine Dzeko'yu golle buluşturdu ve tahtaya kendi adına istatistik yazdırdı. Dzeko'nun müthiş kafa vuruşu Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 0-1.

Asist sonrasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder maça devam edemedi ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Cengiz oyundan çıkarken Samsunspor tribünleriyle ufak çaplı bir restleşme de yaşadı.

GECENİN FİNALİNİ SZYMANSKI SÜSLEDİ

İlerleyen süreçte yeni transfer Fred, Tadiç'in harika pasıyla defansın arkasında topla buluşup ağları havalandırdı ve farkı ikiye çıkardı. Ancak 74. dakikada gelen bu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçe maçın genelinde oyunu domine ediyor gözükse dahi; bir türlü son noktayı vurup 3 puanı cebe atamadı. Bu sebeple normal sürede son 10 dakikalık bölüme iki takım da gergin girdi.

Ancak bu gerginlikten sakin kalarak galip çıkan taraf, Fenerbahçe oldu. Fred de sakatlanıp kenara gelirken oyuna Szymanski dahil oldu. Tadiç'in hücumdaki ve saha içindeki varlığı, yine arkadaşlarını tetikledi. 90+7'de İrfan Can Kahveci'nin büyük çabası sonrası Szymanski harika bir golle geceyi ve galibiyeti süsleyen isim oldu: 0-2. Sarı lacivertliler, Twente karşılaşmasına odaklanmaya başladı.