Fenerbahçe gurur duyuyor! Paylaşım geldi

Fenerbahçe Medicana erkek ve kadın voleybol takımları, bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenleyeceği bütün profesyonel liglerde mücadele edeceklerini açıkladı.

"Gurur duyuyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ülke voleyboluna ve genç sporculara yatırımlarımızı arttırarak devam etme konusundaki kararlılığımızı büyük bir inanç ve azimle sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Fenerbahçe Medicana Erkek ve Kadın voleybol takımlarımızla TVF’nin tüm profesyonel liglerinde yer alacak olmanın haklı gururunu paylaşıyoruz.

‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi tüm liglerinde yer alacak ve her zaman olduğu gibi bir kez daha ilklere imza atarak Türk sporunun lokomotifi olmaya devam edecek! 2025-2026 sezonunda; Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi, Arabica Coffee House Voleybol Kadınlar 1. Ligi ve Erkekler 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Erkekler 2. Ligi ile tüm yaş gruplarında TVF tarafından gerçekleştirilecek tüm organizasyonlarda sporcularımız çubuklu formamızı terletecek. Bizleri yer aldıkları kategorilerde gururla temsil edecek tüm sporcularımıza ve teknik ekiplerimize 2025-2026 sezonunda başarılar dileriz."