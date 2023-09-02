Fenerbahçe Hakkari deplasmanına çıkıyor

Sezon öncesinde 3'ü yabancı 7 futbolcu transfer ederek kadrosunu güçlendiren Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Bitexen Adana İdmanyurduspor'u yenerek lige 3 puanla başladı.

Kadrosundaki 8 futbolcuyla yollarını ayıran ve daha önce 2'si yabancı 5 futbolcuyu renklerine bağlayan mavi beyazlılar, eksik mevkilere de takviye yaptı.

Zambiya'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hellen Chanda ile Bornova Hitabspor'dan 19 yaşındaki sağ bek Aysel Pasdemir'i kadrosuna katan Hakkarigücü, 2 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe Petrol Ofisi maçına hazırlanıyor.

Kentte heyecan yaratan maç öncesi Merzan Futbol Sahası'nda antrenman yapan sporcular, taraftarı önünde iyi bir mücadele sergileyerek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, 27 Ağustos'ta Adana'da oynadıkları maçı 1-0 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.