Fenerbahçe hakkında olay iddialarda bulunmuştu! Allan Saint-Maximin'den sürpriz imza

Meksika'nın köklü kulüplerinden Club America, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfer hamlesine hazırlanıyor. America, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlamak istiyor.

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ALLAN SAINT-MAXIMIN MEKSİKA YOLCUSU

ESPN'de yer alan habere göre; Al Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in, Club America'ya transferi büyük ölçüde tamamlandı. 28 yaşındaki futbolcunun transferi için tarafların anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği ifade edildi.

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Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymişti. Daha önce Los Angeles FC'den Denis Bouanga ve Columbus Crew'dan Diego Rossi için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Club America, bu kez rotasını Suudi Arabistan'a çevirerek Saint-Maximin için adım attı.

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