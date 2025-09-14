Fenerbahçe hâlâ 8 numara transferinin peşinde! İşte o isim

Futbolcu birinci transfer tescil dönemi, 12 Eylül Cuma günü sona erdi.

Transfer sezonunu hareketli geçiren Fenerbahçe, 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Fakat beklenen 8 numara transferi gelmedi.

Fenerbahçe'nin bu mevki için Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma ve Dani Ceballos ile ilgilendiği haberleri çıkmıştı.

Ceballos'tan yüksel maliyet nedeniyle vazgeçildiği belirtilirken; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bissouma transferinin oyuncunun sakatlığı nedeniyle gerçekleşmediğini açıklamıştı.

Transfer Feed'de yer alan habere göre, 8 numara arayışını sürdüren Fenerbahçe, Chelsea'nin 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Andrey Santos'la ilgileniyor.

MENAJERLER ÖNERDİ

Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilen oyuncunun, transfer listesine eklendiği öne sürüldü.

Chelsea, 2022 yılında Santos'u Vasco Da Gama'dan transfer etmişti.

Aynı sezon Vasco Da Gama'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, 2023-2024 sezonunda Nottingham Forest'a kiralandı. Devre arasında yine kiralık olarak Strasbourg'un yolunu tutuna Brezilyalı futbolcu, 2024-2025 sezonunu da aynı kulüpte geçirdi.

Geçen sezon Strasbourg ile 34 maça çıkan Santos, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre Andrey Santos, 35 milyon Euro piyasa değerine sahip.