Fenerbahçe milli oyuncuyu büyücü klibiyle duyurdu

Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e veda eden Hande Baladın ile anlaşmaya vardı. Milli voleybolcu gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Hande, 2010'da altyapısına girdiği Eczacıbaşı Dynavit'e 15 yıl sonra veda etti.

2015'ten bu yana A Milli Takım forması giyen yıldız smaçör, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması da giymişti.

Sarı-lacivertliler transferi şu gönderiyle duyurdu: