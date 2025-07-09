Fenerbahçe harekete geçmişti! Robert Lewandowski uçağa biniyor: Havalimanı dolup taşacak

Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'nin geleceği netlik kazanıyor. Kariyerini Katalan devinde sürdüren Robert Lewandowski için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bu kapsamda Robert Lewandowski'nin sürpriz bir şekilde Barcelona'dan ayrılması beklenirken, yeni adresi de netlik kazanıyor. İspanyol basınından, 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ROBERT LEWANDOWSKI'DEN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yeni sezonda Robert Lewandowski'ye daha az süre vermeyi planlıyor. Ayrıca Polonyalı'nın yerine forvet hattına bir transfer daha yapmak isteyen Katalan devi, bazı isimleri gündemine alırken, bu haber sonrası Polonyalı santrfor için bomba da resmen patladı.

SUUDİ ARABİSTAN'A UÇACAK

Robert Lewandowski için çıkan haberin detayında, golcü oyuncunun yeni adresi de açıklandı. Deneyimli oyuncunun, Suudi Arabistan takımlarına transfer olacağı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Arabistan'a gideceği öne sürüldü.

Robert Lewandowski'nin peşindeki Arap kulüplerinin adları henüz açıklanmazken, Polonyalı golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyordu.