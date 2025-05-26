Fenerbahçe Hatayspor deplasmanında

Fenerbahçe Mersin Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Recep, Kilama, Cengiz, Cemali, Abdulkadir, Matondo, Görkem, Boutobba, Okoronkwo

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Amrabat, Kostic, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2.dakikada Tadic'in ortasına En-Nesyri'nin kafa vuruşu auta çıktı.

8.dakikada Dzeko'nun attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

9.dakikada Tadic'in yaptığı ortaya En-Nesyri müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

28.dakikada Ambarat'ın vuruşu defanstan döndü. Dönen topu En-Nesyri ağlara gönderdi 1-0 Faslı oyuncu geçtiğimiz hafta Eyüpspor maçında attığı golün ardından Fenerbahçe seyircisinden tepki görmüştü.

32.dakikada Djiku'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

38.dakikada Okoronkwo'yu düşüren Mert Müldür son adam olduğu için kırmızı kart gördü. Bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon gördüğü ilk kırmızı kart oldu.

44.dakikada Massanga'nın serbest vuruşu önce direğe sonra kaleci Ertuğrul'a çarparak ağlara gitti 1-1 Gol hakem raporlarında kalecinin kendi kalesine attığı gol olarak geçti.