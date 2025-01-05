Fenerbahçe Hatayspor maçı 11'leri belli oldu. Sarı kanaryada 4 eksik var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Hatayspor maçı 11'leri belli oldu. Sarı kanaryada 4 eksik var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. 4 eksiği bulunan sarı-lacivertliler zirveyle arasındaki puan farkının açılmaması için galibiyet arıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u Kadıköy'de ağırlayacak.

Galatasaray'ın kazandığı haftada takibi sürdürmeyi hedefleyen Sarı Lacivertliler, saat 19.00'da Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik var.

Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Samet kadroda olmayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Livakoviç ve Oğuz Aydın'ın durumları ise maç saatinde netleşecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent Mercan, Tadic, Amrabat, Fred, Kostic, Dzeko, En Nesyri

Hatayspor (Muhtemel): Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar

Son Haberler
Rangers'ın iki kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu
Rangers'ın iki kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu
Fenerbahçe Hatayspor maçı 11'leri belli oldu. Sarı kanaryada 4 eksik var
Fenerbahçe Hatayspor maçı 11'leri belli oldu. Sarı kanaryada 4 eksik var
Manisa'da feci kaza! Bariyere çarpan motosikletli otomobilin altında kaldı
Bariyere çarpan motosikletli otomobilin altında kaldı
Emekliler Derneği Başkanı'ndan yüzde 15.75 zam için ilk açıklama. Cumhurbaşkanı methiler dizmişti
Emekliler Derneği Başkanı'ndan yüzde 15.75 zam için ilk açıklama. Cumhurbaşkanı methiler dizmişti
Komşusunu öldüren şahıs cezaevinde hayatını kaybetti
Komşusunu öldüren şahıs cezaevinde hayatını kaybetti