Fenerbahçe Hatayspor maçı 11'leri belli oldu. Sarı kanaryada 4 eksik var

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u Kadıköy'de ağırlayacak.
Galatasaray'ın kazandığı haftada takibi sürdürmeyi hedefleyen Sarı Lacivertliler, saat 19.00'da Hatayspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Fenerbahçe'de 4 eksik var.
Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Samet kadroda olmayacak.
Takımla çalışmalara başlayan Livakoviç ve Oğuz Aydın'ın durumları ise maç saatinde netleşecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent Mercan, Tadic, Amrabat, Fred, Kostic, Dzeko, En Nesyri
Hatayspor (Muhtemel): Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar