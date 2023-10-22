Fenerbahçe Hatayspor maçı

Galatasaray’ın Beşiktaş galibiyeti sonrası Süper Lig’de 2. Sıraya düşen Fenerbahçe sahasında, yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor ile karşılaşıyor.

Karşılaşmanın ilk 11’leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Joelson, Dadashov

MAÇ BAŞLADI

Hakem Volkan Bayarslan’ın ilk düdüğüyle maç başladı

FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ

Dakika 3, Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. İrfan Can'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Szymanski'nin ortasında savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI

Dakika 7, Sağ taraftaki İrfan Can Kahveci'nin dpası sonrası topu kontrol eden Dusan Tadic, sol kanattan içeri doğru ortaladı. ön direğe koşu yapan Szymanski'nin, topa dokunuşu sonrası top ağlara gitti.

OSAYI SAMUEL FARKI 2'YE ÇIKARDI

Szymanski ceza sahasının sağından kale önüne ortaladı. Burak Yılmaz, topu kafayla karşıladı. Burak'tan dönen top, ceza sahasındaki Osayi'nin önünde kaldı. Osayi'nin çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Dakika 28, Hakem VAR kontrolü sonrasında Dzeko'nun ofsayt pozisyonunda olduğunu söyledi ve penaltıyı iptal etti.

DZEKO HATAY MAÇINI DA BOŞ GEÇMEDİ

Dakika 39, Erce'nin pasında araya giren Fred tekte pası Dzeko'ya aktardı. Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONA ERDİ

Fenerbahçe Hatayspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle 2. yarı başladı.

VOLKAN DEMİREL'DEN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Dakika 46, Hatayspor'da Burak Yılmaz, J. Fernandes ve C. Massanga oyundan çıkarken Kamil Ahmet Çörekçi, D. Lamkel ve C. Strandberg oyuna dahil oldu.