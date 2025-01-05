Fenerbahçe Hatayspor maçında beraberlik golü geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u Kadıköy'de ağırlıyor.

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33’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Hatayspor (Boutabba)

31' Dusan Tadic'in Bright Osayi-Samuel'e verdiği pas hızlı. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.

30' Djiku'nun Aboubakar'a yaptığı müdahale faul. Hatayspor serbest vuruş kullanacak.

28' Aboubakar'ın Osayi'ye yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

18' Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol kanattan ortasını Djiku kafayla karşıladı.

16' Tadic, kaptığı topu yaydaki Dzeko'ya yolladı, Dzeko'nun ara pasında En-Nesyri topla buluştu ve topu ağlara gönderdi.

16’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Hatayspor (En-Nesyri)

12' Hatayspor'un kullandığı serbest vuruşta İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü ve Kerim Alıcı yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

11' Tadic'in pası Dzeko ile buluştu, Dzeko'nun ara pasında Kostic kaleciye karşı karşıya kaldı. Vuruş auta gitti.

10' Filip Kostic'in ortası Hatayspor'un defansının ters vuruşu ardından Erce Kardeşler'de kaldı.

7' Osayi-Samuel'in havadan ortasında Fenerbahçeli hiçbir oyuncu topla buluşamadı. Top Hatayspor'da.

5' Fred'in savunma arkasına attığı topta En-Nesyri'nin vuruşu direğe çarptı ve dışarı çıktı. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.

4' Kilama'nın defansına arkasına attığı top Boutobba için hızlı, Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak.

4' Tadic'in sağlık kontrolünde herhangi bir sakatlık çıkmadı. Tadic oyuna devam ediyor.

3' Tadic ile Kilama'nın ikili mücadelesinde Tadic yerde kaldı. Sağlık ekipleri Tadic için oyunda.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Tadic'in ortası Djiku ile buluştu, top üstten auta çıktı.

2' Yapılan serbest vuruşta Hatayspor defansından müdahale geldi. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

2' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel yapılan faulün ardından yerde. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

1' Maç başladı.

Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik var.

Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Samet kadroda olmayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Livakoviç ve Oğuz Aydın'ın durumları ise maç saatinde netleşecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent Mercan, Tadic, Amrabat, Fred, Kostic, Dzeko, En Nesyri

Hatayspor (Muhtemel): Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar