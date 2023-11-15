Fenerbahçe hem gol hem asist kralı olan futbolcuyu transfer etti

Gençlerbirliği altyapısında forma giyen ve Avrupa’da birçok kulübün de takip ettiği öne sürülen Yiğit Evin, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

KAYNAK: DHA
Fenerbahçe hem gol hem asist kralı olan futbolcuyu transfer etti

Geleceğe yönelik takviyelerini sürdüren Fenerbahçe; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer etmek istediği 15 yaşındaki Yiğit Evin'i kadrosuna kattı.
Yiğit Evin, Gençlerbirliği U16 ve U17 takımında gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Bundan sonraki kariyerine Fenerbahçe forması altında devam edecek oyuncuyu Avrupa’da birçok kulübün de takip ettiği ettiği konuşuluyor.
Geçtiğimiz sezon U16 liginde 17 gol 15 asist yapmayı başaran genç oyuncu, daha önceki sezonlarda da U14 ve U15'te gol ve asist kralı olmuş, bu yıl Gençlerbirliği U17 takımında çıktığı 6 maçta 4 gol 6 asist yapmıştı.
YİĞİT EVİN KİMDİR?
25 Ocak 2008 Çankaya doğumlu olan Yiğit Evin, sağ ve sol kanat olarak görev yapıyor. 2018 yılında Gençlerbirliği alt yapısına giren 15 yaşındaki oyuncu 5 yıldır altyapının değişik kademelerinde görev yapıyor. Milli takım yetkililerince yakından takip edilen Yiğit, 1 kez U14, 2 kez U15 ve 1 kez de U16 milli takımlarında ay-yıldızlı formayı giydi.

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