Fenerbahçe Hermoso için gün sayıyor. İmzaya çok yaklaştılar

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Fenerbahçe Hermoso için gün sayıyor. İmzaya çok yaklaştılar

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe savunmayı Hermoso ile takviye ediyor. Sarı lacivertlilerin İspanyol savunmacıyı kadrosuna katmaya çok yaklaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Roma'dan Mario Hermoso'yu gündemine alan sarı-lacivertlilerin transferde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Mario Hermoso transferinde önemli mesafe aldı ve futbolcuya imza attırmaya yakın.

Roma'nın Hermoso'yu bonservisiyle göndermek istediği ancak Fenerbahçe'nin futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

İki taraf arasındaki bu pürüzde orta yolun bulunup anlaşmanın sağlanmasının yakın olduğu ifade edildi.

İspanyol stoper bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu, Roma’ya imza atmadan önce Galatasaray’ın transfer listesinin üst sıralarındaydı.

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