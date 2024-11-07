Fenerbahçe Hollanda deplasmanında galibiyet avında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Hollanda deplasmanında galibiyet avında

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, Hollanda deplasmanında galibiyet için sahada olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Maç TRT 1'den yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’^ler şöyle:

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Dekker, Penetra, De Wit, Clasie, P. Koopmeiners; Lahdo, Mijnans, Poku, Parrott.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

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