Fenerbahçe Hollanda'dan 1 puanla dönüyor! Twente 1 Fenerbahçe 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Twente ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip 28. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. Ancak Fenerbahçe ikinci yarıyı 1-1 bitirmeyi başararak 1 puan aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente'yle karşılaştı
Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetti.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR devam ediyor
50' Van Bergen'in ceza sahası ön çizgisinden çektiği şutu Livakovic kurtardı.
54' Ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Van Bergen'in şutunu Livakovic kornere çıkardı..
64' Lammers'in ceza sahasından çektiği şut uzak kale direğinden auta çıktı.
71' GOL Sofyan Amrabat'ın pasında topa çıkan Dusan Tadic, golü buldu. Skor 1-1. olarak değişti.
İLK YARIDAN NOTLAR Twente 1 Fenerbahçe 0
1' Müsabakada ilk düdük çaldı.
2' Vlap'ın ceza sahası içinden çektiği şutu Livakovic kontrol etti.
19' Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Vlap'in şutu Livakovic'te kaldı.
23' En-Nesyri, Tadic'in pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı forvetin şutunu Unnerstall çıkardı.
24' DİREK! En-Nesyri'nin pozisyonunun hemen ardından bu kez Oosterwolde sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı sol bekin şutu üst direğe çarpıp auta gitti.
28' GOL! Steijn'in ortasına Vlap kafayı vurdu, yerden seken topu Becao çıkarmaya çalışsa da meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.