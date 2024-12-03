Fenerbahçe hücumda ve savunmada Süper Lig’in zirvesinde

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Akarsu’nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bersan Duran üstlendi. Fenerbahçe, 3’üncü dakikada Oğuz Aydın, 78’inci dakikada Rodrigo Becao ve 89’uncu dakikada Edin Dzeko’nun attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golü ise 41’inci dakikada David Okereke’den geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 32 yaparken; Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

FENERBAHÇE LİDER İLE PUAN FARKINI 3’E İNDİRDİ

Sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 3’e indirdi. Lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 beraber kalarak 2 puan bırakmıştı. Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 32 yaparak fırsatı değerlendirdi ve 35 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip ile puan farkını 3’e düşürdü.

SARI-LACİVERTLİLER LİGİN EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonun geride kalan kısmında en çok atan ve en az gol yiyen takım olmayı başardı. 13 karşılaşmada rakip ağları 36 kez sarsan sarı-lacivertliler, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Kalesinde ise 12 gol gören Fenerbahçe, en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor.