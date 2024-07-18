Fenerbahçe Hull City karşısında. Maçın kanalı belli oldu

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Fenerbahçe Hull City karşısında. Maçın kanalı belli oldu

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçını bu akşam Hull City ile yapacak. Maçın ekrana geleceği kanal belli oldu.

Fenerbahçe Hull City karşısında

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5. maçını bu akşam Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere'nin Hull City takımıyla yapacak.

Sarı lacivertli takım ilk hazırlık maçında Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımını 2-1 yenmiş, Avusturya kampında ise Hajduk Split’e 1-0 yenilirken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı. Son hazırlık karşılaşmasında ise Strasbourg’u 4-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe - Hull City maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma TV8,5 ve Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

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