Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Panathinaikos Aktor maçı öncesi İbrahim Kutluay'ın ismini ölümsüzleştirecek.

İbrahim Kutluay'ın forması, özel törenle salon tavanında Mirsad Türkcan ve Ömer Onan’ın formalarının yanında yer alacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk basketbolunun lokomotifi, sahip olduğu Sarı Miras ile Avrupa basketbolunun en değerli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, köklü tarihinin en özel isimlerinden birini bugün onurlandırıyor.

Fenerbahçe altyapısından yetişen; Çubuklu formayı yıllar boyunca başarıyla taşıyan ve Türk basketbolunu en üst seviyede temsil ederek milyonlarca genç basketbolsevere ilham kaynağı olan İbrahim Kutluay’ın ismi, evimiz Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ölümsüzleştiriliyor.

Bugün saat 20.45’te oynanacak Fenerbahçe Beko – Panathinaikos Aktor karşılaşması öncesinde düzenlenecek özel törenle İbrahim Kutluay, büyük Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkacak.

İbrahim Kutluay’ın Fenerbahçe tarihindeki yeri; altyapıdan A Takım’a uzanan yolculuğu, Çubukluya duyduğu aidiyet ve kulübümüze kattığı değerlerle tanımlanıyor.

Bugün itibarıyla salon tavanına asılacak forması, herhangi bir numara taşımadan, Sarı Mirasımızın simgesi olarak Mirsad Türkcan ve Ömer Onan’ın formalarının yanında yer alacak.

10 numaralı formamız şimdiki sahibi olan Kaptanımız Melih Mahmutoğlu tarafından bugün de aynı gurur ve sorumlulukla parkede yaşatılmaya devam edecek.

Bu onurlandırma, geçmiş ile bugünü; efsanelerimiz ile sahadaki temsilcilerimizi aynı çatı altında buluşturan Fenerbahçe duruşunun güçlü bir yansıması olarak tarihe geçecek.

Büyük Fenerbahçe Taraftarı; Bu anlamlı anı kaçırmamak ve kulüp tarihimizin bir parçası olmaya tanıklık etmek için sizleri bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na erkenden davet ediyoruz. Gelin, bu özel törenin coşkusunu birlikte yaşayalım!"