Fenerbahçe için bomba transfer iddiası: Galatasaray'la anılan Dybala...

Galatasaray'ın Paulo Dybala'yı renklerine bağlamak istemesi İtalya'da kısa sürede spor gündeminin en çok konuşulan konusu haline gelmişti. Galatasaray'ın ardından Arjantinli yıldız için Fenerbahçe iddiası da gündeme yansıdı.

Arjantinli yıldız Dybala'nın adının Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'ya geldiği ve Branco'nun bu transfer için kapıları kapatmadığı ifade edildi.

Spor medyasına yansıyan haberlere göre; bu transferde harekete geçebilmek için ise Cengiz Ünder ile ilgili ayrılık kararı alınması gerektiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde yeni hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ile yolları ayırmak istediği konuşulurken, sarı-laciverlilerin Dybala için girişimlerini hızlandıracağı yazıldı.

FENERBAHÇE Mİ, GALATASARAY MI?

Galatasaray ile bir süredir ismi anılan ve transfer olacağına yönelik ardı-arkası kesilmeyen haberlerin ardından Fenerbahçe iddiaları ise transferde durumu kızıştırmış vaziyette.

13 Ocak 2025'te transfer sezonunun açılmasıyla beraber Dybala için son kozlar oynanacak. Dybala transferinde bugüne kadar gelen haberlerle beraber her ne kadar Galatasaray ön planda dursa da, Fenerbahçe'nin devreye girmesi de ezeli rekabeti bir transfer sezonunda daha , heyecanlı hale getirecek.

Transferler sezonunun açılmasıyla, iki ezeli rakibinde hamlelerinin ne olacağı futbol kamuoyunca merak ediliyor.

DYBALA'NIN SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki dünya yıldızı Dybala bu sezon İtalyan devi Roma ile 19 maçta formayı terletirken, oynadığı karşılaşmalarda toplam 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Roma ile iyi bir sezon geçiren Arjantinli oyuncu için kulübünün yeni sözleşme önererek Dybala'yı elinde tutmak istediği iddiaları da var.