Fenerbahçe için hesap kesme vakti: Finaldeki rakibi belli oldu

Olympiakos'u EuroLeague Final-Four yarı finalinde 78-68 mağlup eden Fransız ekibi Monaco Basket, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Fenerbahçe Beko-Monaco finali, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de oynanacak. Olympiakos ile Panathinailkos AKTOR ise aynı gün TSİ 17.00'de üçüncülük maçı yapacak.

MONACO SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİTTİ

Karşılaşmaya iki takım da iyi savunmayla başladı. İlk 5 dakika 7-7'lik eşitlikle geçilirken, çeyrek sonunda da denge bozulmadı: 17-17. İkinci çeyrekte Milutinov'la etkili olan Olympiakos, 15. dakikayı 25-24 önde geçti. Mike James'le skor üreten Monaco, soyunma odasına 35-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Monaco, Blossomgame'in basketiyle 27. dakikada farkı 13'e (42-55) çıkardı. Bu bölümde Olympiakos'ta devreye Fransız yıldız Fournier girdi. Yunan ekibi, bu oyuncunun üst üste basketleriyle farkı eritirken, son çeyreğe Monaco'un 57-51 üstünlüğüyle girildi.

TARİHİNDE İLK KEZ FİNALE YÜKSELDİ

Son periyoda iyi savunmayla başlayan Monaco, 33. dakikada 13 sayılık avantaj yakaladı: 51-64. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan Fransa temsilcisi, sahadan 78-68 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN YENEMEDİĞİ TEK TAKIM MONACO

Fenerbahçe, EuroLeague'in normal sezonunda 11 yenilgi alırken bunlardan dördünü Panathinaikos ve Monaco'ya karşı aldı. Sarı lacivertililer hem İstanbul'da hem Atina'da yenildiği Panathinaikos'u Abu Dabi'de 82-76 devirmeyi başardı. Kanarya, finalde karşılaşacağı Monaco'ya ise Fransa'da 91-82 İstanbul'da 99-69 yenildi. Eğer Fenerbahçe, Fransız takımını yenerse EuroLeague'deki bütün takımlara mağlubiyet tattırmış olacak.