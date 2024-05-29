Fenerbahçe için son sözü söyledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'na katılmama konusunda yaptırımlarla tehdit etmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Büyükekşi'nin sözlerine sessiz kalmadı.

Büyükekşi, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandığı maçın Ali Koç'un "Gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılmayabiliriz" açıklamasına, "Önümüzdeki yıl talimatları açıkladığımızda, katılmak istemeyen takımlara ne tür yaptırımlar uygulayacağımızı göreceksiniz" şeklinde cevap vermişti.

ALİ KOÇ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Ali Koç, adaylık nedenini ve gelecek planlarını açıklarken Mehmet Büyükekşi'ye de yanıt verdi.

"Ben ve arkadaşlarımın temiz futbol misyonuyla, Fenerbahçe'nin ilkesi ve duruşuyla bağlantısı var. Biz, son yedi yılda üç kez son haftada şampiyonluğu kaybettik. 2006'daki Haluk Ulusoy döneminde ben başkan mıydım, yönetici miydim? Hayır. Bu yüzden bu durum kişiliğimle ilgili değil. Gelecek sezon çok şey olacak, değişimler başladı bile. Kongre çağrısından sonra 12 Süper Lig kulübü imza toplamaya başladı."

GELECEK SEZON AÇIKLAMASI

Ali Koç, futbolun siyasete karışmasının zararlarına dikkat çekerek, "Futbolun siyasete karıştığı zaman zarar verdiğini insanlar artık görüyor. Gündeme getirdiğimiz konular artık sadece Fenerbahçe için değil, Türkiye genelinde kabul görüyor. Bu misyonu tamamlayacağız" dedi.

Büyükekşi'nin yaptırım sözlerine de yanıt veren Ali Koç, "Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda yer almayacağız" ifadesini kullandı.