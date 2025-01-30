Fenerbahçe için tek hedef galibiyet: Beraberlikte işler karışıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde bu gece kritik maça çıkıyor. Sarı lacivertliler Danimarka’da Midtjylland'a konuk olacak.

Sarı lacivertliler geride kalan 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak. Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek. Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Ajax, Galatasaray'ı konuk edecek, PAOK ile Real Sociedad ise birbirleriyle oynayacak. Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.

MAÇ BERABERE BİTERSE FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe, deplasmanda berabere kalırsa puanını 10'a yükseltecek, sarı-lacivertlilerin averajı ise -2'de kalacak. Tottenham'ın Elfsborg'u yenmesi halinde, Jose Mourinho'nun ekibi averajla İsveç ekibini geride bırakacak. 10 puanlı ekiplerden PAOK'un +4, Real Sociedad'ın ise +2 averajı bulunuyor. -2 averajlı Fenerbahçe'nin bu iki rakibinden birini geçebilmesi için, PAOK'un 7 farklı, Real Sociedad'ın ise 5 farklı kaybetmesi gerekecek.

Ajax'ın averajı ise +7. Galatasaray'ı konuk edecek Hollanda temsilcisinin, 9 farklı mağlup olması durumunda Fenerbahçe'yle puanı ve averajı eşitlenecek. 9 puanlı Roma, sahasında ikinci sıradaki Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak. Roma'nın mağlubiyeti halinde Fenerbahçe, İtalyan ekibini geride bırakacak. Bir diğer 9 puanlı takım Ferencvaros, sahasında 11 puanlı AZ Alkmaar'la karşılaşacak. -1 averajlı olan Macaristan temsilcisi, AZ Alkmaar'la berabere kalırsa ligi Fenerbahçe'nin üzerinde tamamlayacak. AZ Alkmaar'ın kazanması durumunda ise sarı-lacivertliler, Ferencvaros'u geçecek.

Porto'nun sahasında Maccabi Tel Aviv'i, Twente'nin evinde Beşiktaş'ı ve Braga'nın da taraftarı önünde Lazio'yu en az 2 farklı mağlup etmesi durumunda, Roma ile Ferencvaros'un alacağı puanlar, sarı-lacivertlilerin sıralamadaki durumunu belirleyecek. Şayet Roma ve Ferencvaros son maçlarından en az 1 puan alır, Porto, Twente ve Braga 3 puan alırsa, Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi macerası sona erecek.

FENERBAHÇE MAĞLUP OLURSA NE OLUR?

Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından mağlubiyetle ayrılırsa, diğer maçların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilir. Fenerbahçe'nin tek farklı mağlubiyeti durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 3 farklı mağlup olursa, sarı-lacivertli ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak. İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 4 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Beşiktaş deplasmanda Twente'den puan alırsa, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Fenerbahçe tek farklı mağlup olsa dahi play-off etabı biletini alacak. Ligde 9 puanı bulunan Roma, sahasında 2. sıradaki Eintracht Frankfurt'a 6 farklı kaybederse, sarı-lacivertliler tek farklı yenilgi durumunda İtalyan ekibini geride bırakabilecek.

MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe’nin Danimarka’da çıkacağı kritik maç saat 23.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek.



Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.

Maçta sahada olması beklenen 11’^ler şöyle:

Midtylland: Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Andersson, Castillo, Sorensen, Osorio, Aral, Buksa.



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan, Fred, İsmail, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, En-Nesyri.