Fenerbahçe iddialarına Cengiz Ünder cevap verdi. Marsilya'dan ayrılacak mı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler'in Cengiz Ünder'i istemesi üzerine çıkan iddialara milli oyuncu yanıt verdi.

Fenerbahçe iddialarına Cengiz Ünder cevap verdi. Marsilya'dan ayrılacak mı

Editör: Ufuk Cingöz

Yeni sezona bomba niteliğinde transferler yapan Fenerbahçe, kadro planlamalarını sürdürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladığı iddiası üzerine milli oyuncudan cevap geldi.

Milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleri için Ayhan Şensoy'a konuştu. Cengiz Ünder, "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Şu an takımımla yeni sezona hazırlanıyoruz. Bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 maçta süre alan Cengiz Ünder, 5 gol ve 6 asist kaydetti.

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