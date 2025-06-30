Fenerbahçe iddiası Uğurcan Çakır'ın yüzünü güldürdü: Yüzde 93!

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Fenerbahçe iddiası Uğurcan Çakır'ın yüzünü güldürdü: Yüzde 93!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ile bir süredir Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilmişti. Başkan Ertuğrul Doğan, milli eldiveni hiçbir şekilde sarı-lacivertlilere satmayacaklarını açıklamıştı. Fırtına'nın Uğurcan Çakır için yeni bir karar aldığı öğrenildi.

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan’ın, “Fenerbahçe, 20 milyon euro verse bile satmam” dediği kaleci Uğurcan Çakır’la yeni bir sözleşme konusunda anlaştığı öğrenildi. Yeni mukaveleyle tecrübeli kalecinin yıllık ücretine yüzde 93 oranında zam yapılacak. Halen yılda 60 milyon TL alan Uğurcan, gelecek sezondan itibaren 116 milyon TL alacak. Böylelikle transfer defterini tamamen kapatan milli kalecinin 2027 Haziran olan mukavele süresinin 2030’a dek uzatılması bekleniyor.

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UĞURCAN ÇAKIR EN ÇOK KAZANANLARDAN OLACAK

Uğurcan’ın Trabzonspor’da kalmasında, Avrupa’dan gelen tekliflerin yetersiz olmasının da büyük rol oynadığı belirtildi. Yıllık ücreti 2.5 milyon euro seviyesine yükselen Uğurcan, takımın en çok para kazanan ismi Stefan Savic’i yakalamış oldu.

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