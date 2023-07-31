Fenerbahçe iki transferi birden açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ün transfer edildiğini ve Miha Zajc ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir. ''