Fenerbahçe iki transferi birden açıkladı

Sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Mert Müldür'ü transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe iki transferi birden açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ün transfer edildiğini ve Miha Zajc ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
''2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir. ''

Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Mehmet Şimşek’in aldığı kararı tanımadılar. 14 günde yerle bir ettiler Ekonomi
Mehmet Şimşek’in aldığı kararı tanımadılar. 14 günde yerle bir ettiler
Okyanusların korkunç yüzü. Su fobiniz varsa bu fotoğraflara bakmayın Dünya
Okyanusların korkunç yüzü. Su fobiniz varsa bu fotoğraflara bakmayın
Apple'dan tepki çeken hata! Çocukları etkileyebilir Teknoloji - Otomotiv
Apple'dan tepki çeken hata! Çocukları etkileyebilir
Ali Koç, İsmail Kartal ve F. Bahçelilere söylettiler. Kim yaptı bu videoyu Spor
Ali Koç, İsmail Kartal ve F. Bahçelilere söylettiler. Kim yaptı bu videoyu
Hande Baladın'a korkunç tehdit. Milli Voleybolcu savcılığa koştu Spor
Hande Baladın'a korkunç tehdit. Milli Voleybolcu savcılığa koştu
Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil Dacia Spring’in fiyatı belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil Dacia Spring’in fiyatı belli oldu
Özgür Özel: Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu Siyaset
Özgür Özel: Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu