Fenerbahçe ile adı geçen Jonathan David'in yeni takımı belli oluyor

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Fenerbahçe ile adı geçen Jonathan David'in yeni takımı belli oluyor

Fransız ekibi Lille'den sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Jonathan David'in yolu İtalya'ya düşüyor

Lille kulübünün en önemli isimlerinden olan ve 2020-21 Ligue 1 şampiyonluğunun başrolünde yer alan Jonathan David sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal mesajla takımına veda etti.

INTER İLE ANLAŞTI

Yıldız oyuncunun ayrılık kararının ardından Milan, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Juventus gibi takımlar ilgilendi. Ancak mutlu sona Inter ulaştı. İtalyan devi Jonathan David'e yıllık 5 milyon Euro'dan sözleşme önerirken oyuncu bu teklife sıcak baktı. Önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanması bekleniyor.

David'in ismi gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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