Fenerbahçe ile anılan Montella'nın yardımcısından flaş açıklama

Editör: Hamza Özalkuş

İl Quotidiano'ya konuşan Massimo Crivello'nun açıklamaları şu şekilde;

"Neredeyse 12 ay süren bir sezon oldu. Dünya Kupası arası, deprem arası ve seçim arası oldu. Geçen sezonki dokuzunculuk sonrası hedefimiz, çıtayı biraz daha yükseltmeydi. Büyüleyici bir sezon geçirdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından dördüncü olduk. Bu bizim için şampiyonluğu kazanmak gibiydi."

"Adana Demirspor ile sözleşmemiz sona erdi ve devam etmeme niyetimizi bildirdik." diyen Crivello, "Kalbimiz Adana'da bıraktık. Her açıdan çok güzel bir 2 yıl oldu." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DE DEVAM EDEBİLİRİZ''

Adı Fenerbahçe ile anılan Montella'nın yardımcısı Crivello, "İtalya'ya dönmek güzel olabilirdi ama ortada somut bir teklif yok. Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz. Benim de niyetim, birlikte harika zamanlar geçirdiğim teknik direktör Montella'nın ekibinde yola devam etmek." ifadelerini kullandı.