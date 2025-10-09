Arseanl'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard yaz transfer döneminde ayrılık söylentilerinin yüksek sesle dile getirilmesine rağmen sessizliğini korumuş ve günün sonunda takımda kalmıştı.

"ARSENAL'DEN AYRILMAK HİÇBİR ZAMAN BİR SEÇENEK DEĞİLDİ"

Belçika Milli Takımı ile Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacakları maç öncesi transfer iddialarının sorulması üzerine açıklamalarda bulunan Trossard, "Böyle söylentiler her zaman olur. Ayrılmak hiçbir zaman gerçekten bir seçenek değildi. Arsenal'de kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon başında bir sakatlıkla biraz mücadele ettim. Sanırım bu söylentiler, yeterince süre alamamam nedeniyle çıktı. Son birkaç haftadır çok oynadım, işimi yaptım ve bundan dolayı kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

FENERBAHÇE, BAYERN MUNIH VE DORTMUND İLE ANILMIŞTI

Fenerbahçe, Bayern Münih ve Borussia Dortmund transfer döneminde 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunu isteyen kulüpler arasında anılıyordu.