Fenerbahçe ile anılan Xhaka Premier Lig'e döndü

Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Granit Xhaka kariyerinin ikinci Premier Lig dönemine hazırlanıyor.

Transfer gündeminde adı Fenerbahçe'yle birlikte birçok Avrupa kulübüyle anılan 32 yaşındaki İsviçreli yıldız tercihini Sunderland'ten yana kullandı.

Fabrizio Romano, İngiliz ekibinin 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Xhaka ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağını yazdı.

Xhaka'nın bugün sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atmak üzere İngiltere'ye gideceği belirtildi.