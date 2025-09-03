Fenerbahçe ile anılıyordu! Edin Terzic kabul etti: İşbaşı yapacağı tarih bile belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ile anılıyordu! Edin Terzic kabul etti: İşbaşı yapacağı tarih bile belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Edin Terzic için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin teklif yaptığı öne sürülen Alman teknik adam, kendisine gelen başka bir teklifi kabul etti. İşte detaylar...

Jose Mourinho sonrası henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de Edin Terzic'in ismi de listedeydi. Başarılı teknik direktör, kariyeri hakkında bambaşka bir adım atmaya hazırlanıyor.

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!

03-ex-bvb-trainer-wird-tv-experte-bei-rtl-16-9-spoton-article-1111865.jpg

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürpriziTransferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürprizi

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ EDIN TERZIC'TEN SÜRPRİZ KARAR

Bild'de yer alan habere göre Edin Terzic'in yol haritası belli oldu ve pazar günü işbaşı yapacak. Terzic'in alman RTL kanalıyla anlaştığı ve futbol yorumcusu olarak ekranlara çıkmaya başlayacağı açıklandı.

Terzic, pazar günü Köln'de oynanacak Almanya-Kuzey İrlanda maçıyla birlikte yeni işine başlayacağı kaydedildi.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızının peşinde!İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızının peşinde!

Ali Koç çıldırdı! Seçimi kazandıracak transfer: Real Madrid'in yıldızı için gaza basıldıAli Koç çıldırdı! Seçimi kazandıracak transfer: Real Madrid'in yıldızı için gaza basıldı

Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadıUğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Son Haberler
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!
Öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı
Öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı
Hakemliği bıraktığı iddia ediliyordu! Halil Umut Meler'den haber var
Hakemliği bıraktığı iddia ediliyordu! Halil Umut Meler'den haber var
Dünyanın lanetlileri
Dünyanın lanetlileri