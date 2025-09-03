Fenerbahçe ile anılıyordu! Edin Terzic kabul etti: İşbaşı yapacağı tarih bile belli oldu

Jose Mourinho sonrası henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de Edin Terzic'in ismi de listedeydi. Başarılı teknik direktör, kariyeri hakkında bambaşka bir adım atmaya hazırlanıyor.

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürprizi

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ EDIN TERZIC'TEN SÜRPRİZ KARAR

Bild'de yer alan habere göre Edin Terzic'in yol haritası belli oldu ve pazar günü işbaşı yapacak. Terzic'in alman RTL kanalıyla anlaştığı ve futbol yorumcusu olarak ekranlara çıkmaya başlayacağı açıklandı.

Terzic, pazar günü Köln'de oynanacak Almanya-Kuzey İrlanda maçıyla birlikte yeni işine başlayacağı kaydedildi.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızının peşinde!

Ali Koç çıldırdı! Seçimi kazandıracak transfer: Real Madrid'in yıldızı için gaza basıldı

Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı