Fenerbahçe ile anılıyordu! Hugo Ekitike transferinde kötü haber

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Fenerbahçe ile anılıyordu! Hugo Ekitike transferinde kötü haber

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Fransız oyuncu Hugo Ekitike ile Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti. Genç yıldıza, İngiltere Premier Lig'den çok büyük talipler çıktığı öğrenildi.

Premier Lig'de transfer yarışı kızışıyor. Fenerbahçe'ye radarına aldığı Hugo Ekitike için flaş rakipler çıktı.

HUGO EKITIKE'YE PREMIER LİG DEVLERİ TALİP!

Bild'de yer alan habere göre; Arsenal, Fransız golcü Hugo Ekitike'nin transferi için devreye girdi.Genç oyuncu için Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da ilgisinin sürdüğü belirtilirken, dört büyük kulübün rekabeti transferin seyrini belirleyecek.

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Paris Saint-Germain'den, Eintracht Frankfurt'a transfer olduktan sonra performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Ekitike, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da etkili bir grafik çizmişti.

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