Fenerbahçe ile anılıyordu! Marco Verratti imzayı attı

Dünya futbolunun tanınmış oyuncularından olan Marco Verratti'nin yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen başarılı oyuncu, Katar'da kalma kararı aldı.

MARCO VERRATTI KATAR'DA KALDI!

Marco Verratti, Katar ekibi Al Duhail ile sözleşme imzaladı. Al Duhail resmi hesabından yapılan paylaşımda, İtalyan oyuncunun takıma katıldığını ifade edildi.

İşte Al Duhail tarafından yapılan açıklama;

'El-Duhail kulübü yönetimi, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Verratti, Arabi kulübünden El-Duhail’in A takımına transfer olacak. Bu transfer, yeni sezon öncesi takım için önemli bir takviye niteliği taşıyor.

32 yaşındaki Verratti, sahip olduğu geniş tecrübesiyle orta saha hattının en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Profesyonel kariyeri boyunca İtalya’da Pescara, Fransa’da Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giydi. Ayrıca İtalya Milli Takımı’nın tüm yaş kategorilerinde oynadı ve A Milli Takım’a kadar yükseldi.'