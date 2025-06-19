Fenerbahçe ile anılıyordu! Neymar'dan beklenen açıklama geldi

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Fenerbahçe ile anılıyordu! Neymar'dan beklenen açıklama geldi

Kariyerine Brezilya'da Santos formasıyla devam eden Neymar'ın sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek. Geleceği hakkında vereceği karar tüm futbolseverler tarafından beklenen Brezilyalı dünya yıldızı için Fenerbahçe iddiaları da gündeme gelmişti. Neymar, yaptığı açıklamada kararı için bir tarih verdi. İşte detaylar...

Brezilya'nın Santos takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Neymar, henüz sözleşme uzatmadı. Santos oyuncunun mukavelesini yenilemek istiyor ancak Neymar, henüz bu konuda kararını vermediğini bildirdi. Fenerbahçe ile de ismi anılan Brezilyalı yıldız katıldığı bir canlı yayında, "Geleceğime henüz karar vermedim. 30 Haziran'dan sonra karar vereceğim." diye konuştu.

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FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE OLAN NEYMAR KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Neymar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Fiziksel olarak iyiyim. Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamak için birkaç takımla görüştüm. Fluminense gerçeğe dönüşmeye çok yakın bir olasılıktı, ancak kalıp biraz daha fazla antrenman yapmayı tercih ettim. Fiziksel olarak %100'ümdeyim. Ancak harika bir formda geri dönebilmek için daha da iyi olmam gerekiyor. İnsanların bir oyuncu, bir atlet olarak kim olduğum hakkında bir imajı var. Herkes verdiğim partilerin, gittiğim karnavalların bütün gün, her zaman olduğunu düşünüyor ve ben bunları gerçekten izin günlerimde, tatildeyken yapamıyordum."

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